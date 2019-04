Serie C: Vis Pesaro – Ravenna 0-0

Eppure sembrava iniziare con tutti altri presupposti la sfida tra Vis Pesaro e Ravenna. Padroni di casa vicini al goal dopo 120 secondi con il colpo di testa di Ivan debole e centrale. Esposito dalla sua posizione preferita, da quella posizione ha fatto male al Rimini, in questo caso la sfera si alza sopra la traversa. Pressione biancorossa, o giallorossi un po' teneri nell'occasione. Papa sbaglia l'appoggio, Ivan apre bene per Lazzari il sinistro non entra certo negli annali del calcio. La partita scorre con la Vis che scarica dozzine di palloni dentro senza trovare mai la stoccata vincente. Il Ravenna rischia di fare male se Eleuteri, nella circostanza, avesse dimostrato maggiore dimestichezza con i piedi. La sua appare una spazzata da difensore più che un tentativo di realizzare. Nella ripresa tutto sotto controllo o quasi, perchè l'unica vera opportunità arriva al 90esimo quando Rizzato aggancia in area poi lascia partire una conclusione ravvicinata che non centra lo specchio della porta. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Ravenna 0-0 .