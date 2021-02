Serie C: Vis Pesaro – Ravenna pareggio che serve per muovere la classifica

Tomei, Codromaz, Boccaccini. Il Ravenna si presenta a Pesaro con gran parte di difesa nuova. Solo nella ripresa un po' di minutaggio per i nuovi arrivati a gennaio in casa Vis. Pronti via e non si può parlare neanche di goal annullato, quello di Gucci, gioco fermo per il netto fallo di mano di Marchi. Timide proteste anche per il Ravenna quando Tessiore si appoggia su Zenoni, l'arbitro non ravvisa alcuna irregolarità. La partita risulta molto equilibrata, ci prova Giraudo dalla lunga distanza missile terra – aria che finisce non di molto sopra la traversa.





Di Paola da posizione defilata su punizione, destro violento, ma largo alla destra di Tomei. L'ex Pistoiese Gucci in area, cerca il diagonale chiuso in angolo dall'ex Rimini Bocaccini. Errore dello stesso Bocaccini ad inizio ripresa, Marchi va via poi serve Gucci, esterno destro che termina alta sopra la traversa. Questa una delle migliori occasioni della partita. Errore in appoggio anche per la Vis quando Ferrani perde un pallone sanguinoso, ma Martignago sbaglia due volte: la prima a non servire Mokulo libero, la seconda nell'alzare troppo la mira.

Nuove proteste Ravenna per una trattenuta in area di rigore, per l'arbitro tutto regolare. Sempre su azione d'angolo Marchi di testa non inquadra lo specchio della porta. Si vede anche Cesaretti, il nuovo arrivato in casa Ravenna fa la sponda per Mokulo destro in girata ma sfera ancora alta. Per quanto si è visto risultato giusto, entrambe portano a casa un punto che serve a muovere la classifica. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Ravenna 0-0.