Serie C: vola l'Imolese, cade il Cesena con il Modena

Seconda vittoria consecutiva, che vale il quinto risultato utile di fila per l'Imolese che supera 4-1 il Pontedera. La partita si sblocca dopo 17 minuti con Nicolas Belloni. L'attaccante argentino la sblocca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio ancora di Belloni che firma la sua doppietta al 37', ancora su calcio d'angolo sempre con una deviazione di testa sul pallone rimesso al centro da Padovan. Nella ripresa i romagnoli legittimano il vantaggio al 72' quando Lombardi mette il pallone all'incrocio dei pali e il risultato in cassaforte. Il Pontedera accorcia le distanze con Cristian Mutton pronto a ribadire in rete la respinta di Melgrati sulla gran conclusione da fuori di Barba. Prima della fine di gara c'è tempo per il quarto gol dell'Imolese in pieno recupero con Masella con una gran botta da dentro l'area di rigore. Imolese lanciatissima in classifica al quarto posto con Siena e Cesena.

[Banner_Google_ADS]

I bianconeri romagnoli sono infatti agganciati dopo il ko casalingo contro il Modena. All'Oregel Stadium la sblocca Caturano. Per l'attaccante bianconero è il terzo gol consecutivo. Vantaggio che dura fino al 26' quando i Canarini trovano il pareggio con Bonfanti. Bella conclusione da fuori area e 1-1. Nella ripresa il Cesena va vicinissimo al nuovo vantaggio, Bortolussi si vede respinta la conclusione dal palo. Il derby emilianoromagnolo lo vince il Modena che al 66 trova la rete del sorpasso con Bonfanti che trasforma in rete il cross dalla destra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: