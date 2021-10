Serie C: vola la Reggiana, 2-0 all'Olbia La squadra di Diana centra la quinta vittoria e conferma il primato in classifica.

Continua la striscia di risultati utili di fila della Reggiana. La squadra di Aimo Diana vince anche con l'Olbia e porta a cinque le vittorie consecutive allungando anche la striscia di imbattibilità in questa stagione. L'avvio è di marca ospite: al 22' l'occasione del vantaggio con Brignani, c'è la respinta di Voltolini. Alla mezzora da segnalare la girata in acrobazia di Lella che non trova lo specchio di porta. Bello il gesto. La Reggiana prova a fare male in ripartenza, ma con Lanini non trova il guizzo giusto. La Regia anche nel finale di tempo ci riprova con Zamparo, palla al piede, poi mancino da fuori e Ciocci a mano aperta. All'intervallo è 0-0.



Nella ripresa ancora gli ospiti a provarci per primi. Gran controllo di Ragatzu in area di rigore, poi la conclusione termina alta. Era un'ottima opportunità per la formazione sarda. La Reggiana cresce. Al 68' bel cross dalla sinistra, Lanini non ci arriva di un soffio sul cross Neglia. Al 70' gran botta dalla distanza di Lanini e super risposta di Ciocci. Il portiere dell'Olbia si fa trovare ancora pronto su Sorrentino che calcia da fuori. Risultato che resta in parità all'84'. La Reggiana passa due minuti dopo. L'Olbia sbaglia un pallone a centrocampo e riparte la squadra di Diana. Il pallone arriva a Lanini che supera Ciocci con un colpo sotto. Il gol del raddoppio ancora di Lanini. La Reggiana riconquista un pallone. L'attaccante granata riesce a involarsi verso la porta e battere ancora Ciocci. La Reggiana vince 2-0 e continua il suo grandissimo campionato.

