Serie C, Zebi presenta Caturano “sarà il simbolo del nuovo Cesena”

sentiamo Moreno Zebi

Sul sito web del Gubbio si legge che la gara amichevole di Mercoledì 16 Settembre 2020 tra Gubbio e Cesena è stata annullata a causa di un’infezione virale a livello gastrointestinale che ha colpito nelle ultime ore tre calciatori rossoblu’. I tre calciatori sono stati già sottoposti a tampone. Dunque niente test per il Cesena che continuerà a lavorare agli ordini di Viali. In mattinata è stato presentato Salvatore Caturano, e per il 30enne attaccante napoletano il Direttore Sportivo Moreno Zebi ha speso grandi parole: “Caturano sarà il simbolo del nuovo Cesena”. Dopo la firma di Caturano, Moreno Zebi va alla ricerca del partner offensivo – il nome riporta il Corriere Romagna- è quello di Mattia Bortolussi.

La trattativa è avviata da tempo e pare che il Novara lascerà partire il giocatore appena arriverà il sostituto: si parla di Pazzini e Zigoni. Per Bortolussi 10 reti in 26 gare giocate. Allungato il contratto di un anno a Nicola Capellini.