Serie D 14° Giornata: Il San Marino ospita il Sora. Match clou Ostiamare – Notaresco

Altro scontro diretto salvezza per il San Marino che a Cattolica ospita il Sora. Le due squadre sono divise da un punto: 14 per i titani e 13 per i laziali che provengono da un periodo complicato un solo punto nelle ultime 4 giornate. Il San Marino dovrà far fronte alla pesante assenza di Mattia Gasperoni squalificato. La capolista Ostiamare riceve il Notaresco per provare ad aumentare il distacco ed accelerare ulteriormente in classifica. La seconda forza del torneo Teramo va a Termoli. Sfida non facile ma per tenere il forsennato passo dell'Ostiamare non può permettersi passi falsi. Ancona e L'Aquila hanno sfide alla portata per cercare, in qualche modo, di restare attaccate al treno promozione. L'Ancona ospita il Fossombrone e L'Aquila riceve in casa la Sammaurese. Le altre partite della 14esima di Serie D Girone F: Atletico Ascoli – Vigor Senigallia; Castelfidardo – Giulianova; Recanatese – Maceratese e Unipomezia – Chieti.







