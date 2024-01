GIRONE D Serie D: 19 i gol della prima di ritorno. Cinque le vittorie in trasferta Larghe vittorie per Ravenna e Corticella

Con la Pistoiese in 10 uomini per l'espulsione di Kamana dopo soli 8 minuti, tutto facile per la capolista al Melani. Apre Diallo, bravo a sfruttare di testa una grande giocata di Tirelli. Poi si scatena il solito Sabbatani, primo gol di testa su palla inattiva. Il secondo in contropiede, il centroavanti salta l'uomo poi è fortunato a ritrovarsi la palla tra i piedi dopo la prima respinta del portiere. Al Melani di Pistoia, Ravenna batte Pistoiese 3-0. Il bellissimo gol di Matteo Onofri permette al Victor di restare in scia Ravenna. A Lodi , Victor San Marino batte Fanfulla 1-0.

Larga vittoria anche per il Corticella sul campo del Sant'Angelo Lodigiano. Bertani tutto solo gira in porta l'1-0. Gli ospiti trova il raddoppio sfruttando un autogol- Il Sant'Angelo dimezza le distanze con Mecca. Poi il centroavanti Trombetta su calcio di rigore e Casadei permettono al Corticella di dilagare e portare a casa tre punti importantissimi per la classifica. A Sant'Angelo Lodigiano, Corticella batte Sant'Angelo 4-1. Palesi su punizione destro fiondato e il San Giuliano City si porta in vantaggio sul Lentigione. Alberto Formato sfrutta un'uscita a vuoto del portiere e di testa riporta la sfida in parità. San Giuliano City – Lentigione 1-1. Troppo altalenante il Carpi che cade a Prato. Gori, lesto e preciso. Toscani avanti. Di Saporetti su punizione il momentaneo pareggio. Il sinistro preciso di Trovade dopo l'uno – due con il compagno di squadra, piega il Carpi. A Prato, Prato – Carpi 2-1.

Dopo ben cinque sconfitte consecutive in campionato torna alla vittoria l'Imolese con il gol di Garavini. Al Galli di Imola, Imolese batte Mezzolara 1-0. Continua a vincere il Forlì di Mauro Antonioli . Pecci per l'1-0 sul Progresso. La chiude Bonandi in mischia. Al Morgagni di Forlì, Forlì batte Progresso 2-0. Dal fango di Certaldo emerge la Sammaurese con il gol nel finale di Montesi. A Certaldo, Sammaurese batte Certaldo 1-0. L'Aglianese fa il suo in casa dell'ultima in classifica. Iacoponi per la comoda stoccata in porta. A Fidenza, Aglianese batte Borgo San Donnino 1-0.

