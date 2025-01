Serie D 19ᵃ: vincono tutte le prime cinque in classifica

Il Forlì allunga a otto la striscia di vittorie consecutive in campionato. La nuova vittima è lo United Riccione, sconfitto con un netto 3-0. Di Rossi e Lombardi i gol nei primi 45 minuti, mentre Trombetta sigla il terzo gol nel finale. Al Morgagni di Forlì, Forlì batte United Riccione 3-0. Risponde il Ravenna con un successo di misura sulla Sammaurese grazie a un diagonale vincente del georgiano Lordkipanidze. Tiene il passo il Tau Altopascio, che sembra aver superato il momento difficile: travolta l'Imolese con i gol di Motti nel primo tempo e di Carcani e Rinaldini nella ripresa. Per i rossoblù allenati da Gianni D’Amore, in gol Melloni. In chiusura, doppietta di Motti per un risultato ampio e pesante. Tau Altopascio batte Imolese 4-1. Molto bene anche la Pistoiese. La squadra di Alberto Villa vince in trasferta contro il Cittadella Vis Modena. Entrambi i gol arrivano nella ripresa e portano la firma di Pinzauti e Simeri. A Modena, Pistoiese batte Cittadella Vis 2-0.

Vittoria in rimonta del Lentigione sul Prato. I toscani vanno in vantaggio con Pereira, ma Nanni, su rigore, ristabilisce la parità. Pastore, a sette minuti dalla fine, segna il gol del sorpasso definitivo. Lentigione batte Prato 2-1. Pareggio tra Progresso e Tuttocuoio: i bolognesi passano in vantaggio con Finessi, ma un autogol di Maltoni, in apertura di ripresa, rimette in partita i neroverdi. Nona sconfitta consecutiva per il Fiorenzuola. I gol che condannano i rossoneri sono di Mambelli e Geroni nei primi 15 minuti del secondo tempo; solo per le statistiche il gol di Carrozza nel finale. Allo Stadio Comunale di Fiorenzuola d’Arda, Sasso Marconi batte Fiorenzuola 2-1. Prosegue il campionato negativo del Piacenza, che cade a Corticella. Tripletta di Bian e gol di Suliani per i bolognesi. Per il Piacenza, a segno Castelli e Stefanoni. Il tecnico piacentino Rossini sostituisce il portiere Greco alla fine del primo tempo. A Corticella Bologna, Corticella batte Piacenza 4-2. Infine, il San Marino conquista una vittoria in trasferta contro il Prato Zenith per 2-0, grazie alla doppietta di Passewe. In classifica: Forlì 45; Ravenna 44; Tau Altopascio 42; Pistoiese 37; Lentigione 36; Imolese 30; Tuttocuoio 29; Sasso Marconi 24; Prato 22; Piacenza, Cittadella Vis Modena e Corticella 21; Progresso 20; Zenith Prato 19; United Riccione e San Marino 18; Sammaurese e Fiorenzuola 12.