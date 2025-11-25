Serie D, 24 i gol della 13^: è il Teramo l'anti Ostiamare

37 punti su 39 a disposizione, la marcia dell'Ostiamare è da record: 12 vittorie e un pareggio per i laziali che non hanno lasciato nulla nemmeno ad un Chieti, ormai in caduta libera, alla quinta sconfitta consecutiva. Di Spinosa e Piroli i gol nel primo tempo per l'Ostiamare. Il tris arriva su rigore realizza Hadj. A tempo abbondantemente scaduto Scipione accorcia le distanze. A Chieti, Ostiamare batte Chieti 3-1 C'era grande attesa per capire chi fosse l'anti Ostiamare tra il Teramo e l'Ancona. La sfida tra seconda e terza forza del campionato non ha avuto storia: doppietta di Carpani e il gol di Nanapere per il tris con il quale il Teramo ha liquidato l'Ancona. Al Bonolis di Teramo, Teramo batte Ancona 3-0. In netta ripresa l'Aquila che scavalca proprio la diretta avversaria in classifica. La vittoria a San Nicolò Notaresco con i gol di Banega su rigore, pareggio di Arrigoni per il Notaresco.

Nella ripresa è Di Renzo a regalare la seconda vittoria consecutiva agli aquilani. Poker dell'Atletico Ascoli in casa del Sora con due gol per tempo. D'Alessandro e Mazzarani nel primo, di Belloni e Nonni nel secondo per la vittoria larga dei marchigiani in trasferta. Atletico Ascoli batte Sora 4-0. Vince il Giulianova in casa con l'Unipomezia. De Silvestro per i giallorossi allo scadere del primo tempo. Okojie pareggia per l'Unipomezia. Nel finale il definitivo 2-1 del Giulianova è di Martiniello. Pareggio tra Vigor Senigallia e Recanatese. Botta e risposta firmato Braconi e D'Angelo. Vigor Senigallia – Recanatese 1-1. Sempre più ultimo il Castelfidardo battuto a Macerata. Per la Maceratese in gol Cirulli e Tortelli. Maceratese batte Castelfidardo 2-0. Niente da fare per la Sammaurese che subisce il gol al minuto 95. Il Termoli la vince con Mercuri a tempo scaduto. In chiusura il San Marino caduto a Fossombrone. Decide una doppietta di Kyerimateng, ma soprattutto il rosso a Gasperoni dopo soli 7 minuti. Fossombrone batte San Marino 2-0.















