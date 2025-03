SERIE D GIRONE D Serie D 28°: con il pirotecnico 4-4 di San Marino – Tuttocuoio sono 27 i gol Si attende il – 9 allo Zenith Prato che riscriverà la classifica

Spettacolo sugli spalti gol e ipoteca sulla promozione per il Forlì che vince il derby con il Ravenna e vola a + 5. Il missile di sinistro di Marco Falasca apre la strada ai galletti. Tre passaggi per mandare in porta il centroavanti Michele Trombetta e raddoppio della squadra di Miramari. Qui comincia una giostra con il Ravenna che accorcia con il nuovo entrato Guida. Passano pochi minuti e Macrì richiude la contesa, ma non è ancora finita perchè Di Renzo fa correre ancora brividi sulla schiena dei 3 mila del Morgagni. A Forlì, Forlì batte Ravenna 3-2.

Sale al terzo posto la Pistoiese capace di andare a vincere a Piacenza grazie ad un autogol di Zucchini in apertura. A Piacenza, Pistoiese batte Piacenza 1-0.

A passo lento il Tau Altopascio scende al quarto posto. Progresso in vantaggio con Corsani, pareggio di Motta nel finale. Tau – Progresso 1-1.

L'ultima piazza play off è occupata dal Lentigione di Stefano Cassani capace di andare a vincere a Prato con lo Zenith. Nanni apre la scatola, poi arriva il pareggio dei padroni di casa con Pupeschi, è l'ex Victor San Marino Lorenzo Lombardi a chiudere il match. A Prato, Lentigione batte Zenith Prato 2-1. Per i toscani sono imminenti i 9 punti di penalizzazione per il tesseramento irregolare di un proprio giocatore.

Colpo della Sammaurese capace di andare a vincere a Modena con il Cittadella. Il gol che decide l'incontro è di Ravaioli.

Passeggia il Prato con lo United Riccione. Di Stefano fa tripletta e si porta a casa il pallone. Troppa differenza tra le due squadre con i Toscani che dopo appena 11 minuti segnano due gol: il primo di Di Stefano e il secondo di Barbuti. Nel finale di primo tempo Davide Di Stefano fa doppietta. Nel finale triplo di Di Stefano e poker definitivo. A Riccione, Prato batte United Riccione 4-0.

Il Corticella fa suo l'incontro con il fanalino di coda Fiorenzuola. Bonetti in apertura, pareggio di Oboe. Kone nella ripresa per i tre punti. Corticella – Fiorenzuola 2-1.

Pirotecnico 4-4 nel posticipo tra San Marino e Tuttocuoio. I Titani trovano il vantaggio con Di Francesco. Su rigore la risposta dei toscani con Fino. Giacomini riporta avanti la squadra biancoazzurra. Nella ripresa il nuovo pareggio del Tuttocuoio arriva sempre su rigore trasformato da Boiga. Incredibile ilo finale con il San Marino anche in 10 uomini. Di Natale e Bardini per il 2-3 e il 2-4. Sembra fatta per gli ospiti avanti di due. Reazione di orgoglio del San Marino che dimezza con Biguzzi e pareggia nel recupero con Haruna. San Marino – Tuttocuoio 4-4.

Unico 0-0 quello tra Imolese e Sasso Marconi.

In classifica il Forlì sale a + 5 sul Ravenna. Forlì 69; Ravenna 64; Pistoiese 55; Tau Altopascio 54; Lentigione 51; Imolese 39; Cittadella Vis Modena, Prato e Tuttocuoio 38; Progresso 34; Piacenza 33; Qui iniziano i play out con Sasso Marconi e Corticella 32; Zenith Prato 29 (in attesa del -9) San Marino 27; Sammaurese 24. United Riccione 22; Fiorenzuola 16.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: