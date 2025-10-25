SERIE D GIRONE F Serie D, 9^ giornata: sfida delicata per il San Marino a Giuilianova La Sammaurese nella tana del Teramo. Con l'ora solare le partite si giocheranno tutte domenica 26 ottobre alle 14.30

Si tratta del classico esame di maturità per un San Marino che sta cercando di dare continuità di risultati. La vittoria contro il Castelfidardo ha garantito una settimana di lavoro scevro da tensioni e i biancoazzurri si sono potuti concentrare sul prossimo avversario. Il Giulianova ha gli stessi punti della squadra di Malgrati, ma sul suo caldissimo campo, resta sempre un grosso ostacolo da superare. Nessuno fa calcoli ma è chiaro che uscire indenni dal Rubens Fadini e muovere la classifica contribuirebbe a migliorare sensibilmente gli umori in casa San Marino. Ostacolo difficilissimo quasi proibitivo per la Sammaurese attesa al Gaetano Bonolis di Teramo. Servirà un'impresa alla squadra di Pino Lorenzo per mettere fine all'emorragia.

Un solo punto in sette giornate per i rivieraschi, in piena zona retrocessione. Le altre partite del Girone F: Castefidardo – Ostiamare; Chieti – Atletico Ascoli; Fossombrone – Notaresco; Sora – L'Aquila; Unipomezia – Recanatese; Maceratese – Ancona e Vigor Senigallia – Termoli. Nona giornata anche in Serie D Girone D dove l'Imolese sarà impegnata in trasferta con la Trevigliese e il Tropica Coriano ospita in casa il Cittadella Vis Modena. Con l'ora solare le partite si giocheranno tutte domenica 26 ottobre alle 14.30.

