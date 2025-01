Serie D: a rompere l'equilibrio in testa saranno gli scontri diretti

Tre squadre a 48 sono Forlì, Ravenna e Tau Altopascio, vincenti nel turno appena concluso. La sfida più difficile era senza dubbio quella del Benelli dove c'era grande attesa per la Pistoiese reduce da 5 vittorie consecutive e data in gran forma. Lo straordinario gol realizzato da Simone Biagi, controllo di petto e destro volante, piega la Pistoiese e rilancia alla grande le quotazioni del Ravenna. Il Corticella resta in 9 uomini: doppio giallo per Embalo nel finale di primo e doppio giallo per Ribello ad inizio secondo, due espulsione che spalancano la strada al Forlì bloccato, fino a li sullo 0-0. Di Macri, Sbardella e Lilli i gol che tengono i biancorossi in testa e domenica arriverà al Morgagni il Tau Altopascio che grazie al gol di Rinaldini su rigore supera lo Zenith Prato e mantiene il ritmo delle due romagnole.

Il Lentigione non va oltre al pari con il Piacenza. Vantaggio di quelli di Stefano Cassani con Pastore, pareggio di testa di Somma. Il Cittadella Vis Modena chiude il set con quello che è rimasto dello United Riccione. Sei reti totali, tre nel primo tempo con Martey, Guidone e Forti. Pratica già archiviata nei primi 45. Nella ripresa Bertani per il poker, poi ancora Forti e ancora Guidone i quali firmano anche le doppiette personali. Cittadella Vis Modena – Riccione 6-0.

Il risultato più eclatante è quello che arriva al Macrelli di San Mauro Pascoli dove la Sammaurese rifila la “manita” al Tuttocuoio. Doppietta di Merlonghi, Morri e doppietta di Gallo per un risultato che rilancia i rivieraschi in chiave play out. Sammaurese – Tuttocuoio 5-0. Pareggio tra Fiorenzuola e San Marino al gran gol di Passewe che da il vantaggio ai Titani, fa seguito quello nel finale di Cocuzza. Il Fiorenzuola ferma così una striscia negativa fatta di 10 sconfitte consecutive. Terminano 0-0, Progresso – Imolese e Prato – Sasso Marconi. Classifica dopo 21 giornate: Forlì; Tau Altopascio e Ravenna 48. Pistoiese e Lentigione 40; Imolese 32; Tuttocuoio 30; Prato 26; Cittadella Vis Modena; Sasso Marconi e Piacenza 25; San Marino e Zenith Prato 22; Progresso e Corticella 21; United Riccione 18; Sammaurese 15; Fiorenzuola 13.