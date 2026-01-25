Serie D: all'Ancona basta un tempo

L'osservatorio vieta la trasferta ai tifosi anconetani per la vicinanza di Cattolica con Rimini. Ci sarebbero state, in passato, ruggini tra le due tifoserie e per questa motivazione non è stata concessa la trasferta. Tra l'altro, un Ancona alla quale bastano 26 secondi per mettere in chiaro le cose. Andrea Zini scarica in porta e dopo nemmeno metà giro di lancette il San Marino è già sotto. Quello che preoccupa lo spirito di una squadra che probabilmente non si è accorta che questo tipo di atteggiamento non è esattamente consono a chi si deve salvare.

I dorici nei primi 45 minuti fanno quello che vogliono, Attasi scarica un missile terrificante, Meli stratosferico, Applausi ad entrambi i gesti. La conclusione del 2007 dell'Ancona e la risposta de portiere del San Marino. Zini ha il piede caldo la punizione dal limite finisce alta non di molto. I biancoazzurri una vera palla gol la collezionano, quando il migliore in campo Gianluca Cum serve un cioccolatino solo da scartare per Brighi che fallisce un calcio di rigore in movimento. E la vecchia legge del calcio, (gol mangiato, gol subito) si materializza subito. Punizione dalla trequarti, difesa del Titano statica, e Andrea Zini raddoppia e tre punti che prendono la via delle Marche. Prima dell'intervallo sempre su palla inattiva potevano essere tre, non è incisivo Rovinelli.

Ripresa, Corrado Ingenito ne cambia tre ma la musica resta la stessa. E' sempre Meli a salvare il San Marino dalla severa punizione. Prima risponde in tuffo mettendo in angolo, dal corner salva ancora lui, poi ci vuole l'aiuto di un compagno di squadra che salva sulla linea. San Marino sfortunato quando Gulinatti scarica la punizione direttamente sul palo . Allo Stadio Calbi di Cattolica, Ancona batte San Marino 2-0.







