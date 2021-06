Serie D: brutto ko del Rimini contro il Ghivizzano

Brutto Rimini contro il Ghivizzano, la squadra di Mastronicola perde in casa nella penultima giornata dopo tre vittorie consecutive. Il vantaggio ospite arriva al 41' del primo tempo con Felleca. Il numero 7 riceve palla da Chianese e calcia sul palo lontano. Nella ripresa le altre reti ospiti. Al 79' il 2-0 con Nieri che non sbaglia da pochi passi. Il 3-0 all'82' ancora con Nieri che questa volta trova il gol di testa firmando la personale doppietta. Nel recupero il gol della bandiera di Vuthaj. L'attaccante albanese del Rimini firma il 20' gol stagionale. Il Rimini tornerà in campo sabato a Cattolica. Ai biancorossi potrebbe non bastare la vittoria per poter conquistare i play off, con Forlì e Prato che hanno gli stessi punti del Rimini.