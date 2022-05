Serie D: cade ancora il Ravenna, ko 2-1 con la Sammaurese

Serie D: cade ancora il Ravenna, ko 2-1 con la Sammaurese.

Seconda sconfitta consecutiva per il Ravenna, che perde il derby romagnolo con la Sammaurese. Un ko che avvicina ancora di più il Rimini alla promozione. Nel turno infrasettimanale ko anche per il Forlì in casa con il San Donnino.

