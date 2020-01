SERIE D Serie D: Cattolica SM atteso dall'esame Matelica Torna la Serie D con la prima di ritorno nel Girone F: i giallorossi di Cascione saranno impegnati in casa con il Matelica secondo della classe. Il Forlì va sul campo dello Sporting Franciacorta nel Girone D.

Sarà un inizio di ritorno ostico per il Cattolica San Marino. Al “Calbi”, infatti, arriva il Matelica secondo in classifica e in cerca di punti per rimontare su un San Nicolò Notaresco ormai lanciato verso la Serie C. I marchigiani sono il miglior attacco e la miglior difesa del Girone F con un filotto di 5 vittorie consecutive prima della pausa natalizia, l'ultima nello scontro diretto con la Recanatese per 2-1. Numeri che spaventano la banda di Emmanuel Cascione, ancora fanalino di coda ma in netta ripresa come testimoniato dai 2 successi in casa contro Avezzano e Pineto. Giallorossi che si affideranno ancora una volta a bomber Rizzitelli, 9 reti in campionato, 8 nelle ultime 7 partite in cui l'ex Diegaro ha messo piede sul terreno di gioco. A dare ancora più speranza i tanti cambiamenti fatti sul mercato: via 7 giocatori – Simone Benedettini, Guglielmi, Gabrielli, Fabbri, Berra, Moroni e Cissè – e dentro altri 5 con la coppia Ferraro-Ferrario in difesa, il brasiliano Joao Pedro Piai in porta, il montenegrino Bajic e il nigeriano David Okoli, attaccante classe 2000 in prestito dal Vicenza. Probabile vederli negli 11 già domani, viste anche le defezioni con Maggioli e Nsingi infortunati e Guarino squalificato.

Occhi puntati anche su Jesina e Avezzano, avversari nella corsa salvezza per il Cattolica San Marino, impegnate rispettivamente con Recanatese e Campobasso – entrambe in trasferta -. Fuori casa, poi, anche il Forlì nel Girone D contro lo Sporting Franciacorta. I Galletti sono distanti 4 punti dalla zona play-off, 25 contro i 29 del Lentigione. Fondamentale un risultato positivo per rilanciarsi in alto in un campionato dominato dal Mantova, ancora imbattuto nelle prime 17 giornate.



