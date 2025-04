GIRONE D Serie D, Deoma: “Se ci salviamo o meno non mi interessa, quello che conta è vedere questi ragazzi lottare” Parole forti e paradossali quelle usate dal DS del San Marino Calcio

Quando mancano 180 minuti al termine della regular season il San Marino Calcio si trova a 35 punti, esattamente come il Progresso, prima squadra fuori dai play out. Forlì già promosso in C e United Riccione in grande difficoltà le ultime due avversarie. Con cinque risultati utili consecutivi, ci sono tutti i presupposti per centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso, considerando gli innumerevoli cambiamenti e le vicissitudini che ha attraversato nell'arco della stagione il San Marino Calcio. Ciò nonostante il DS Daniele Deoma continua a buttare legna sul fuoco.

Daniele Deoma DS San Marino Calcio:

"Lorenzo, parlando con te ti dico quello che è il mio pensiero. Per me San Marino è retrocesso già ad agosto, quindi oggi non è successo nulla. A me interessa che i ragazzi sudano la maglia, che rispettano la maglia della città dove giocano, perché dietro c'è una proprietà che con la D, con la C e con la B non c'entra nulla. Se San Marino si salva o retrocede a me non me ne frega nulla, a me interessa quello che ho visto al campo. Battagliare dal primo al 95°, il resto per me è poesia"

Resta il fatto che è una squadra che ha passato diverse vicissitudini, si avvicina ad un obiettivo.

"Non è per me prioritario, il mio obiettivo è quello che tutti questi ragazzi danno l'anima. Un ringraziamento particolare a mister Biagioni, che secondo me è l'artefice di questa competitività del San Marino. E oggi non cambio quella che è la competitività del San Marino con la salvezza, perché la salvezza è una cosa che a me personalmente non mi interessa, perché per me possiamo retrocedere anche domani mattina. Io invece quello che mi tengo stretto è mister Biagioni, il suo staff per il lavoro che stanno facendo, con amore prezioso verso una società straordinaria, dove in poche categorie c'è una società così. Quindi, tornando al discorso della salvezza, per me il San Marino può retrocedere domani mattina. Il sudare la maglia e vedere come sta lavorando il mister, i collaboratori e questo ragazzo, e questi ragazzi non lo cambio io con la permanenza. Mi tengo più stretto il lavoro che sta facendo il mister e non la salvezza, che ripeto, non mi interessa.

Deoma, il prossimo anno che cosa succede? Qual è il futuro del San Marino calcio?

"Il futuro del San Marino Calcio è che Deoma si sederà a tavolo con il Presidente Montanari e volendo col presidente, e con mister Biagioni, con lo staff si può fare una bella Eccellenza a vincere".

Perché un'Eccellenza?

"Se dovessimo retrocedere, come io dico, spero di sbagliarmi, si farà un'Eccellenza a San Marino a vincere, che è un campionato importante".

