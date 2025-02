Serie D: Derby Ravenna – Forlì per la C

Sarà un duello tutto da seguire fino al termine del campionato con il clou previsto il 23 marzo quando al Morgagni andrà in scena lo scontro diretto. In questo 23esimo turno di campionato il Forlì va a prendersi i tre punti in casa del Fiorenzuola con il gol di Farinelli dopo 75 secondi di partita. Risponde con un poker sull'Imolese il Ravenna. I giallorossi approfittano di un autogol di Brandi nel primo tempo. Poi dilagano nella ripresa con Biagi, Ilari e Rrpaj. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Imolese 4-0. Pareggiano tutte le squadre che inseguono.

E'0-0 tra Corticella e Tau Altopascio. 1-1 nel derby toscano tra Tuttocuoio e Pistoiese. Con Sansaro per il Tuttocuoio e Simeri per la Pistoiese . Stesso risultato tra Lentigione e San Marino Calcio, con il gol di Nanni ad illudere quelli dell'ex Cassani, e l'autogol di Pastore che permette ai biancoazzurri del titano di strappare un risultato positivo. Sale il Prato che regola il Piacenza con un gol di Girgi e strappa la seconda vittoria consecutiva. Molto bene anche l'altra squadra di Prato, lo Zenith capace di espugnare il campo del Cittadella Vis Modena. Di Cellai, Pupeschi e Falteri su rigore i gol che danno i tre punti agli ospiti.

A Modena, Zenith Prato batte Cittadella Vis 3-0. Altra vittoria esterna è quella del Sasso Marconi sul campo della Sammaurese. Vantaggio dei padroni di casa con Sotiri. Nella ripresa i bolognesi ribaltano con Pampaloni e Pirazzoli. Al Macrelli di San Mauro Pascoli, Sasso Marconi batte Sammaurese 2-1. Cade ancora lo United Riccione contro il Progresso. E' un gol di Maltoni a decidere l'incontro. Progresso – United Riccione 1-0

In classifica dopo 23 giornate. Forlì e Ravenna 54 punti; Tau Altopascio 49; Pistoiese e Lentigione 42. Prato e Imolese 32; Tuttocuoio 31; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 28; Progresso 27;Zenith Prato 26. Zona play out con Piacenza 25; Corticella e San Marino Calcio 23, United Riccione 19; chiudono Sammaurese e Fiorenzuola con 16 punti.