Serie D: domani si recupera Rimini-Sammaurese.

Si gioca in Serie D con il recupero tra Rimini e Sammaurese, in programma domani al “Romeo Neri” con calcio d'inizio alle ore 15:00. Un derby importante per entrambe le squadre con i biancorossi allenati dall'ex Mastronicola a caccia di un altro risultato positivo – dopo il successo contro il Mezzolara - per entrare in zona play-off e scavalcare il Prato al quinto posto. Una sola sconfitta nelle ultime 9 giornate, invece, per i giallorossi di Stefano Protti che vengono dal roboante 4-2 contro l'Aglianese seconda della classe. Rimini a quota 33 punti in classifica, la Sammaurese segue con 30.

