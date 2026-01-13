Serie D: è corsa a 4 per la promozione

L'Ostiamare si tiene stretto il primato per il 19esimo turno consecutivo andando a vincere sul difficile campo della Maceratese. Brivido iniziale con il gol dei padroni di casa firmato da Adrian. Il pareggio al termine di frazione con Cardella. E' sempre Federico Cardella, doppietta per lui a permettere ai laziali di operare il sorpasso, chiude definitivamente i giochi Orfano. A Macerata, Ostiamare batte Maceratese 3-1. Brividi che hanno interessato anche la schiena dei tifosi del Teramo. Il fanalino di coda Castelfidardo si porta avanti con Gallo. Ci vuole un calcio di rigore realizzato da Borgarello per rimettere in piedi gli abruzzesi. Mariani consente di strappare tre punti vitali per continuare a stare attaccati all'Ostiamare. A Castelfidardo Marche, Teramo batte Castelfidardo 2-1.

Anche l'Ancona vince, ma solo di misura con il Termoli. Decide il gol di Cericola. Ancona batte Termoli 1-0. Tutte in vantaggio le piccole con le grandi, ma poi tutte hanno subito il sorpasso. E' successo anche al San Marino in gol con Boubacar. L'Aquila risponde con capitano Brunetti, poi capitalizza con la doppietta di Di Renzo, il primo su rigore. Al Calbi di Cattolica, L'Aquila batte San Marino 3-1. Incredibile prestazione e prova di orgoglio del Chieti che sotto di due gol, risale la china e va a vincere con il Sora. Ospiti con il doppio vantaggio con Curatelo e Bovo, tutto nel primo tempo. Nella ripresa tra il 59esimo e l'85esimo si scatena il Chieti. I neroverdi, accorciano con Leo Petterson, agganciano con Di Pardo e sorpassano con Margiotta. A Chieti, Chieti – Sora 3-2.

Rimonta arrivata in pieno recupero subita anche dalla Sammaurese, avanti di due gol a Recanati. Merlonghi e Brigidi illudono quelli di Antonioli. Nel finale D'Angelo su rigore e Pesaresi riacciuffano i rivieraschi. A Recanati, Recanatese – Sammaurese 2-2. Altra vittoria in trasferta quella del Fossombrone in casa dell'Unipomezia. Il solito sempre verde Casolla per il vantaggio ospite. Pareggio di Della Pietra, gol da tre punti per Torre. Al comunale di Pomezia, Fossombrone batte Unipomezia 2-1 . Finiscono 0-0 Atletico Ascoli – Notaresco e Giulianova – Vigor Senigallia.

