Serie D e F: prima storica vittoria in D per il Tropical. La Sammaurese non reagisce

28 settembre 2025 sarà sempre ricordata data della prima storica vittoria del Tropical Coriano in Serie D. Pacchioni per il vantaggio. La Trevigliese pareggia su rigore con Montalbano, nel finale è Anastasi a regalare la grande gioia. Al comunale Zanconti, Tropical Coriano batte Trevigliese 2-1.
Finisce 0-0 tra Tuttocuoio e Imolese.
Nel Girone F cade per la quarta volta consecutiva la Sammaurese, e lo fa sul campo della Maceratese. Neglia attende Ruani che scarica un sinistro micidiale sotto l'incrocio. Il raddoppio su calcio di rigore. Realizza Samuele Neglia. All'Helvia Recina di Macerata, Maceratese batte Sammaurese 2-0.
Primo squillo del San Marino in questo campionato che arriva in trasferta. La Recanatese si complica la vita, espulso per un'ingenuità il portiere Zagaglia. I biancoazzurri ne approfittano subito con i gol di Visconti e Babbi. A Recanati, San Marino batte Recanatese 2-0.
Un rullo compressore Ostiamare del Presidente Daniele De Rossi che strappa la quinta vittoria su altrettanti incontri: Greco su punizione e Chris Gueye in contropiede nel finale a certificare la quinta vittoria consecutiva.
Tiene il passo il Notaresco che va a vincere sul difficile campo di Giulianova, decide un bel gol di Christian Rufini. Altra vittoria in trasferta è quella dell'Ancona. Il Castelfidardo ultimo da solo in classifica sbaglia un calcio di rigore poi viene punito da Kouko.
C'era attesa per la superr sfida tra Chieti e l'Aquila. L'ex centroavanti del Rimini Vuthaj per il vantaggio del Chieti con il più classico dei contropiede. Un fortuito autogol riporta in quota l'Aquila. Chieti-Aquila 1-1
Fattore campo praticamente inesistente anche il Teramo espugna in questo caso il campo del Vigor Senigallia. Pietrantonio con una punizione magistrale, Teramo avanti. Risponde Senigallia con Caprari. Il Teramo opera il nuovo sorpasso con Sereni e chiude definitivamente i conti con Borgarello. A Senigallia, Teramo batte Vigor Senigallia 3-1.
Tre punti per l'Unipomezia contro il Termoli. Su azione d'angolo sblocca Bordi, chiude Ippoliti nel finale. Unipomezia batte Termoli 2-0.
Unico 0-0 quello tra Sora e Fossombrone