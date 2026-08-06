Serie D, ecco i gironi: il Tropical Coriano nel D, con lombarde, toscane ed emiliane

Il Tropical Coriano è stato inserito nel Girone D di Serie D. Dopo la riammissione nella categoria superiore, nella prossima stagione la squadra romagnola parteciperà a un raggruppamento comprendente squadre principalmente lombarde, ma anche emiliane e toscane. I rossoblù sfideranno Arconatese, Aurora Pro Patria, Casatese Merate, Castellanzese, Città di Pontedera, Cittadella Modena, Correggese, Crema, Lentigione, Oltrepò, Pavia, Pistoiese, Pro Sesto, Sant'Angelo, Solbiatese, Varese e Varesina. Sorteggiati anche gli accoppiamenti di Coppa Italia: il Tropical Coriano sfiderà il Montecchio Gallo.

Inserita nel Girone E la Nuova Ternana, che scenderà di una sola categoria dopo il fallimento della precedente società e ripartenza con differente denominazione.







