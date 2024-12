SERIE D Serie D: Forlì a valanga, ok Tau, Ravenna e Lentigione Si stacca dal gruppo di prime l'Imolese, ko nel derby con lo United Riccione.

La capolista Tau Altopascio torna al successo col 2-1 sul Sasso Marconi tutto a firma Motti. Doppietta favorita da Celeste, che svirgola il rinvio e gliela consegna al limite a porta sguarnita e poi, quando il capocannoniere del torneo va in spaccata volante sul servizio di Limongelli, non oppone resistenza. L'accorcio è di Pirazzoli, pronto a rimbalzo quando Cabella vola sul tuffo di testa di Jassey.

Dietro, le inseguitrici affrontavano tutte le occupanti la zona playout. Il Forlì, 2ª a -2, rifila un 6-1 al Piacenza, subito autolesionista quando, sul lancio di Sbardella, Silva tocca alla cieca verso Franzini, nel frattempo uscito alto. All'autogol, segue lo show di Petrelli: bordata su appoggio di Campagna e rigore in movimento su imbucata di Sbardella; e dopo la doppietta ci mette l'assist, con Campagna innescato per il tocco da poker, e lo scontro in area con Somma che, nella ripresa, favorisce la bordata da manita di Mandrelli. Lo stacco di Iob su traversone di D'Agostino mette a referto anche gli ospiti, prima che, al 60°, Macrì sigilli il set cannonando da fuori.

A un punto dai galletti, la coppia di terze: il Lentigione, con Nanni che spacca a rete il servizio di Pastore per l'1-0 sul Progresso, e il Ravenna, passato 2-1 a Fiorenzuola. Angolo di Rrapaj, torre di Manuzzi e inserimento vincente di testa di Lo Bosco, il bis invece è un volante dal limite di Mandorlini che sorprende Gilli. Bello e inutile l'accorcio emiliano, con Gavioli che scambia con Piro e mette morbido per lo stacco a schiacciare di Oboe.

L'unica a non tenere il passo è l'Imolese caduta 2-0 nel derby con lo United Riccione: Sollaku salta Elefante e offre a Likaxhu il tocco del vantaggio, poi rigore di Ricozzi e i rivieraschi sono fuori dai playout. L'Imolese scende a -7 dalla vetta ed è raggiunta dalla Pistoiese: 3-1 allo Zenith Prato, la sblocca Basanisi - diagonale baciato dal palo - e la chiude la doppietta di Sparacello, di testa sull'angolo di Diodato e con una splendida bicicletta sull'assist di Basanisi. Il chirurgico destro da fuori di Casini mette a referto uno Zenith ora penultimo da solo, staccato da un San Marino che, con lo 0-0 col fanalino di coda Sammaurese, lascia la retrocessione diretta e sbarca nei playout. 0-0 anche tra Cittadella Vis Modena e Prato, mentre il Tuttocuoio batte 1-0 il Corticella, con rete di Massaro.

