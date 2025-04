Serie D: Forlì promosso, play off completati, tutto da decidere in basso

E' di Michele Trombetta il gol che mette i titoli di coda al campionato. Forlì promosso in C con due giornate di anticipo. Forlì batte Pistoiese 1-0. Si tratta della dodicesima vittoria consecutiva dei galletti. Promozione strameritata E il Ravenna mostra tutto l'orgoglio giallorosso di una stagione comunque molto positiva. Coppa italia in tasca e secondo posto solitario con ampio margine. A Modena con il Cittadella arriva l'ennesima vittoria di una squadra che strizza l'occhio alla Serie C. A decidere una sfida combattuta e molto intensa, il gol di Manuzzi arrivato a tempo abbondantemente scaduto. A Modena, Ravenna batte Cittadella 3-2. E sempre a tempo scaduto il gol di Babbi per il Lentigione in casa del Fiorenzuola. La squadra di Cassani, adesso, è sola al terzo posto in classifica. Il Tau Altopascio, quarto pareggia 0-0 con il Tuttocuoio. L'Imolese con il pareggio in trasferta nel derby con il San Marino guadagna le vacanze anticipate e l'obiettivo resta solo quello di blindare il sesto posto. Per il San Marino un punto verso la salvezza diretta che resta da conquistare nei prossimi 180 minuti. Il Prato liquida il Corticella con un perentorio 0-3 e pratica archiviata già nel primo tempo con la doppietta di Pereira intervallata dal gol di Di Stefano. A Bologna, Prato batte Corticella 3-0. Il colpo più importante è della Sammaurese a Bologna con il Progresso. Il gol di Manuzzi tiene aperti i giochi di play out e retrocessione diretta. Il Piacenza è quasi fuori pericolo dopo la larga vittoria com lo United Riccione arrivato all'ottava sconfitta consecutiva. Infine pareggio 1-1 tra Zenith Prato e Sasso Marconi.

La classifica quando mancano due giornate al termine del campionato. Forlì 81 promosso in Serie C. Ai Play Off Ravenna 74; Lentigione 61; Tau Altopascio 60; Pistoiese 58. Imolese 47, Cittadella Vis Modena 43, Prato 42 e Tuttocuoio 40. Piacenza 38; Sasso Marconi 37, Progresso e San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 27, chiudono Zenith Prato; Fiorenzuola e United Riccione con 22