Serie D, girone D: 23 i gol nella 31esima giornata. La Pistoiese esclusa dal campionato La Pistoiese non si presenta in campo per la seconda volta e verrà esclusa, come da regolamento, dal campionato

Troppo Carpi per la Sammaurese, Arrondini di testa, apre la strada . E' sempre il centroavanti a fare una grande giocata al servizio di Cortesi per lo 0-2. Il tris, con la violenta conclusione di Rodrick Tcheuna. Al Macrelli di San Mauro Mare, Carpi batte Sammaurese 3-0. Al Carpi risponde il Ravenna con la larga vittoria in trassferta sul Progresso. Nappello per il vantaggio giallorosso. Paolo Rrapaj con potenza per il raddoppio. Nella ripresa c'è gloria anche per gli attaccanti: Tirelli e Sabbatani. A Bologna, Ravenna batte Progresso 4-0. Federico Sala grande protagonista e grazie alla sua doppietta il Lentigione espugna il Galli di Imola e si inserisce al terzo posto in classifica.

Doppio Sala e il Lentigione batte l'Imolese 2-0. Sono addirittura sette i gol in Certaldo – Corticella 1-6. La formazione di Miramari chiude il Set grazie ai gol di Mordini, Trombetta, la doppietta di Cudini, e i gol di Lo Giudice e Casadei. Sullo 0-4 il gol della bandiera del solito Gozzerini. A Certaldo, Corticella batte Certaldo 6-1. Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria il Forlì con il Victor San Marino. Mosole nel finale di tempo per il vantaggio dei galletti, che raddoppiano grazie al clamoroso autogol di Pasquino. Tris di Babbi colpo di testa su palla inattiva. Forlì batte Victor San Marino 3-0. Mateo Stickler porta avanti il Prato con il Fanfulla. La squadra di Lodi la pareggia con Cucuzza. Prato – Fanfulla 1-1.

Stesso risultato in Borgo San Donnino – Sant'Angelo Lodigiano. Ferretti su rigore per il vantaggio San Donnino. Risposta di Mariani con una conclusione volante. Finisce 0-0 Mezzolara – Aglianese. Mentre verrà esclusa dal campionato la Pistoiese che non si è presentata al Melani per disputare l'incontro con il San Giuliano City il club arancione sarà estromesso dal campionato come da regolamento, il quale prevede che alla seconda rinuncia a scendere in campo. La Pistoiese aveva già saltato il match col Fanfulla.

