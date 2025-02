SERIE D GIRONE D Serie D Girone D, Cade ancora il San Marino Calcio San Marino – Progresso 0-1 Finessi al 51°

Serie D Girone D, Cade ancora il San Marino Calcio.

Il San Marino Calcio cade a Cattolica con il Progesso e non riesce a dar seguito al buon punto conquistato domenica scorsa con il Lentigione. La squadra del Titano resta inguaiata in zona play out. A decidere la sfida in favore dei bolognesi un gol di Finessi al minuto 51.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: