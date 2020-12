SERIE D Serie D Girone D : Due i recuperi giocati, vincono Correggese e Prato

Serie D Girone D : Due i recuperi giocati, vincono Correggese e Prato.

In Serie D Girone D si sono giocati due recuperi: Correggese – Mezzolara 2-0 e Prato – Ghivizzano 1-0. In classifica il Prato è in testa con 13 punti in 5 giornate. La Correggese scavalca il Rimini e si porta in quarta posizione in classifica a quota 10

I più letti della settimana: