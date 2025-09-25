SERIE D Serie D Girone D e F: tra le romagnole vince solo l'Imolese Sconfitte in casa per Tropical Coriano e Sammaurese. Il San Marino resta a zero punti

L'Imolese è l'unica romagnola a vincere nel turno infrasettimanale, battuto il Pro Palazzolo in rimonta per 2-1. Apre il destro dal limite di Capone, e i bresciani di Palazzolo sull'Oglio in maglia rossoblu si portano in vantaggio. L'Imolese in maglia bianca pareggia con Manzoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gol della prima vittoria in campionato a firma Melloni con un grandissimo diagonale di sinistro. In settimana si chiuderà l'era Di Benedetto e comincerà quella di Riccardo Sarti nuovo Presidente dell'Imolese.

Niente da fare per il Tropical Coriano che resta a quota 2 in classifica dopo 4 giornate. Il Lentigione non lascia scampo alla squadra di Scardovi portandosi sullo 0-2 con Jessey in apertura, il raddoppio è di Penta a metà ripresa. Al Tropical Coriano non basta il gol su rigore di Pacchioni. A Coriano, Lentigione batte Tropical Coriano 2-0.

Nel Girone F la Sammaurese subisce ancora una volta un gol a tempo scaduto. Al Macrelli di San Mauro passa l'Unipomezia con il gol di Nunes.

Il San Marino continua ad essere solo bellino, altra prestazione dignitosa ma che non porta punti. Ancona che si impone per 2-0 con Rovinelli nel primo e Kouko nel secondo tempo.

Risultati e classifica della quarta giornata di Serie D Girone F:

Ancona – San Marino 2-0

Termoli – Atletico Ascoli 3-1

Fossombrone – Giulianova 1-1

L'Aquila – Recanatese 2-1

Notaresco – Castelfidardo 1-0

Ostiamare – Vigor Senigallia 1-0

Sammaurese – Unipomezia 0-1

Sora – Maceratese 0-1

Teramo – Chieti 1-1 I

In classifica Ostiamare 12 L'Aquila 10 Notaresco 10 Ancona 9 Teramo 8 Termoli 7 Chieti 6 Fossombrone 6 Unipomezia 5 Giulianova 5 Sora 4 Recanatese 4 Vigor Senigallia 4 Maceratese 3 Sammaurese 3 San Marino 0 Castefidardo 0

L'Ostiamare di Daniele De Rossi fa 4 su 4 con il gol vittoria di Chris Gueye al 96esimo. Ostiamare batte Vigor Senigallia 1-0.

Tengono il passo Notaresco e L'Aquila. Il Notaresco sul terreno al limite della praticabilità batte il Castefidardo 1-0 con il gol di Pistillo

L'Aquila vola con il gol dei soliti noti: Di Renzo per il vantaggio, pareggio di D'Angelo per la Recanatese. Sparacello per il definitivo 2-1.

Pareggio tra Fossombrone e Giulianova. Carbonelli è il più lesto di tutti sulla paratona su calcio di rigore del portiere del Fossombrone che non può nulla sul tap in successivo. Al 95esimo su azione d'angolo il pareggio del Fossombrone con Bucchi.

Nel finale anche il gol di Ruani che permette alla Maceratese di andare a vincere sul campo del Sora.

Pareggio tra Teramo e Chieti. Con il gran colpo di testa di Messori per il vantaggio dei padroni di casa, raggiunti da Busatto sul filo del fuorigioco al novantesimo.

Il Termoli strappa tre punti contro l'Atletico Ascoli, Romano su calcio di rigore, è ancora Romano a toccare quel tanto che basta per firmare la doppietta. Prima del riposo arriva anche il tris con Mercuri che chiude l'incontro. Nella ripresa l'autogol di De Pace non porta danni. Termoli batte Atletico Ascoli 3-1.

