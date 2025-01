SERIE D GIRONE D Serie D Girone D: Il San Marino pareggia a Fiorenzuola Biancoazzurri in vantaggio con Passewe ripresi a due minuti dalla fine

Serie D Girone D: Il San Marino pareggia a Fiorenzuola.

Terzo risultato utile per il San Marino Calcio. Dopo due vittorie arriva il pareggio in trasferta con il Fiorenzuola ultimo in classifica. Biancoazzurri in vantaggio con Passewe ripresi a due minuti dalla fine dai padroni di casa, in gol Cocuzza. Fiorenzuola – San Marino 1-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: