Serie D Girone F: 14 i goal nella quarta giornata

La Recanatese fa sul serio e le proprie intenzioni emergono anche a Cattolica. I giallorossi di Recanati hanno la meglio in rimonta sui giallorossi rivieraschi passati in vantaggio con Cissè. L'immediato pareggio è opera di Borelli. Il definitivo sorpasso lo firma su rigore l'intramontabile Pera. A Cattolica, Recanatese batte Cattolica Calcio San Marino 2-1.

Prova a tenere il ritmo della Recanatese, il San Nicolò Notaresco. Frulla disegna l'arcobaleno per il vantaggio sull'Avezzano. Il raddoppio al 90esimo su rigore è ancora di Frulla. San Nicolò Notaresco batte Avezzano 2-0.

Finisce in parità il derby tra Jesina e Tolentino. Di Domenico su calcio di rigore porta in vantaggio gli ospiti. Il pareggio è un grave pasticcio della difesa del Tolentino che con un retro passaggio avventato concede la possibilità a Damiano di saltare Rossi e depositare in rete. A Jesi, Jesina – Tolentino 1-1.

Stesso risultato a Monte San Giusto tra Sangiustese e Porto Sant'Elpidio. Avanti gli ospiti su rigore con Maio. Al tempo abbondantemente scaduto Patrizi di testa per il pareggio. Il Campobasso supera la Vastese di misura con il goal di Candellori. 1-1 anche tra Giulianova e Montegiorgio. Padroni di casa in vantaggio con uno destro di Fioretti. Ma raggiunti dopo soli 120 secondi da Nasic che di testa gira in porta. A Giulianova, Giulianova – Montegiorgio 1-1. E' 0 a 0 tra Chieti - Agnonese e Vastogirardi – Pineto. Altro pareggio quello tra Fiuggi e Matelica finita 1-1