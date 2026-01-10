SERIE D GIRONE F Serie D Girone F 19^ giornata: il San Marino ospita l'Aquila Giornata che potrebbe portare a scossoni in classifica. L'Ostiamare capolista impegnata sul difficile campo di Macerata

La capolista Ostiamare vede in grosso pericolo il proprio trono che dura dall'inizio della stagione. I laziali del Presidente Daniele De Rossi dopo un inizio di campionato pazzesco, ora viaggiano con il freno a mano tirato, una sola vittoria nelle ultime cinque e le immediate inseguitrici ne hanno approfittato per posizionarsi in corsia di sorpasso. La giornata di domani, la 19° potrebbe portare scossoni in classifica. L'Ostiamare, sulla carta, ha la partita più dura in casa della Maceratese. Anche il Teramo, ad un solo punto dall'Ostiamare, è impegnato in trasferta sul campo del fanalino di coda Castelfidardo. Ghiotta occasione anche per l'Ancona che ospita il Termoli. I dorici sono attualmente al terzo posto a – 3 dall'Ostiamare e – 2 dal Teramo.

Grande attesa per la sfida tra San Marino e L'Aquila. Gli abruzzesi hanno senza dubbio l'organico più attrezzato del campionato ma non riescono mai a spiccare il volo. Dopo la sconfitta subita in casa dall'Atletico Ascoli proveranno a cercare riscatto a Cattolica con un San Marino che sta cambiando pelle con l'arrivo del nuovo tecnico, il giovane 34enne Corrado Ingenito, il quale, dopo il punto acciuffato a Termoli, debutterà in casa contro la corazzata l'Aquila. Biancoazzurri con l'organico completo eccezion fatta per le recenti rescissioni: Visconti e Stikler non fanno più parte del gruppo. San Marino – L'Aquila ore 14.30 al Calbi di Cattolica. Le altre partite della 19°: Atletico Ascoli – Notaresco; Chieti – Sora; Giulianova – Vigor Senigallia; Recanatese – Sammaurese; e Unipomezia – Fossombrone.

