Serie D Girone F, 21 i gol dell'ultima di andata

Straordinario il girone di andata dell'Ostiamare che gira a 42 anche se i laziali nell'ultimo periodo stanno tirando il fiato. 2 pareggi, l'ultimo con il Giulianova per 1-1, una sconfitta ed una sola vittoria nell'ultimo mese. Inaspettata la battuta d'arresto in casa per il Teramo. Al Bonolis passa l'Atletico Ascoli con Coppola e Minicucci entrambe le reti arrivano nei primi 45. Nella ripresa il gol di Bruni. A Teramo, Atletico Ascoli batte Teramo 2-1. Il Notaresco impone il pari di rigore all'Ancona. Arrigoni realizza dagli undici metri per il Notaresco, pareggio sempre dal dischetto di Cericola. Notaresco – Ancona 1-1. Li davanti solo l'Aquila strappa i tre punti. Il gol della vittoria sul Termoli lo realizza Dampha. La squadra più in forma del momento è la Vigor Senigallia. Terza vittoria consecutiva per i rossoblù che avvicinano sensibilmente la zona play off. Protagonisti De Feo per la Vigor e Lancioni per l'Unipomezia entrambi realizzano una doppietta. A rompere gli equilibri il gol di Alonzi. A Senigallia, Vigor Senigallia – Unipomezia 3-2. La Maceratese approfitta di quel che resta del Chieti. I marchigiani si impongono con un largo 4-0. Marras e Ruani nel primo, la doppietta di Adrian nel secondo per il poker della Maceratese sul Chieti. L'eterno Francesco Casolla regala i tre punti del Fossombrone sulla Recanatese. Respira anche il Sora capace di regolare il Castelfidardo in vantaggio con Abagnale. La doppietta di Trotta ribalta il risultato e consente al Sora di fare tre passi avanti in classifica. Sora batte Castelfidardo 2-1. Termina in parità 0-0 la sfida salvezza tra Sammaurese e San Marino. La Serie D torna il campo il 4 gennaio con la prima di ritorno.







