TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:29 Il Mondiale del Mixed Team si colora d'argento 15:28 "Sabbie Mobili": uno sguardo intenso e vero sull'Alzheimer vissuto in famiglia 14:12 Riforma Igr: mobilitazione in stand-by, sindacati attendono la risposta della politica 13:26 Povertà: a San Marino aumentano le famiglie che si rivolgono alla Caritas 13:15 Serie D Girone F, 8ª Giornata: San Marino e Sammaurese hanno l'obbligo di muovere la classifica 10:00 Attentato a Ranucci: rafforzata la scorta, si seguono 5 piste 09:56 Trump gela Zelensky su missili a Kiev: le decisioni dopo il vertice con Putin 09:36 Minacce dagli spalti nei confronti di due giocatori minorenni, sospesa partita Under 19 Corpolò-Victoria 08:57 Riforma IGR, sindacati al confronto con governo e maggioranza a palazzo Begni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Serie D Girone F, 8ª Giornata: San Marino e Sammaurese hanno l'obbligo di muovere la classifica

Tutte in casa anche le romagnole di Serie D Girone D. L'Imolese sfida il Lentigione, il Tropical ospita la Pro Sesto. Nel Girone F, Il San Marino riceve il Castelfidardo. La Sammaurese il Vigor Senigallia

di Lorenzo Giardi
18 ott 2025
Le anticipazioni del campionato
Le anticipazioni del campionato

Nel Girone F, l'ottava presenta gli scontri diretti per la salvezza. Il San Marino, una sola vittoria in sette giornate, ospita il fanalino di coda Castelfidardo. Non ci sono alibi i biancoazzurri sono obbligati a vincere. Non si ferma il costante arrivo di nuovi giocatori. L'ultimo nome in ordine di tempo è quello del ventenne attaccante Andrea Moriano cresciuto calcisticamente nel Sassuolo. La Sammaurese ospita il Vigor Senigallia con la novità Pino Lorenzo in panchina al posto di Antonino Asta. Anche i rivieraschi non possono permettersi ulteriori passi falsi. Un solo punto nelle ultime cinque giornate hanno fatto precipitare la squadra di San Mauro in zona retrocessione, serve una scossa immediata. Entrambe in casa anche le romagnole di Serie D Girone D. Il Tropical Coriano ospita la Pro Sesto. L'Imolese sfida al Galli i capoclassifica del Lentigione. Tutte le partite sono in programma alle 15.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio