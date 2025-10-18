Serie D Girone F, 8ª Giornata: San Marino e Sammaurese hanno l'obbligo di muovere la classifica

Le anticipazioni del campionato

Nel Girone F, l'ottava presenta gli scontri diretti per la salvezza. Il San Marino, una sola vittoria in sette giornate, ospita il fanalino di coda Castelfidardo. Non ci sono alibi i biancoazzurri sono obbligati a vincere. Non si ferma il costante arrivo di nuovi giocatori. L'ultimo nome in ordine di tempo è quello del ventenne attaccante Andrea Moriano cresciuto calcisticamente nel Sassuolo. La Sammaurese ospita il Vigor Senigallia con la novità Pino Lorenzo in panchina al posto di Antonino Asta. Anche i rivieraschi non possono permettersi ulteriori passi falsi. Un solo punto nelle ultime cinque giornate hanno fatto precipitare la squadra di San Mauro in zona retrocessione, serve una scossa immediata. Entrambe in casa anche le romagnole di Serie D Girone D. Il Tropical Coriano ospita la Pro Sesto. L'Imolese sfida al Galli i capoclassifica del Lentigione. Tutte le partite sono in programma alle 15.









