Serie D Girone F : dolce frenata per l'Ostiamare

A far notizia è la sconfitta dell'Ancona in casa con il Fossombrone. I dorici avrebbero potuto approfittare del doppio 0-0 tra Ostiamare – Notaresco e Termoli – Teramo ed invece sono caduti al Del Conero. Antonelli per il vantaggio Fossombrone. Pareggio di Kouko. Al minuto 97 la grande beffa firmata Ronchetti. Allo Stadio Del Conero di Ancona, Fossombrone batte Ancona 2-1. Chi sale è l'Aquila alla terza vittoria consecutiva dopo il cambio di allenatore. La Sammaurese viene spazzata via dalle doppiette di Brunetti e Sparacello. Pratica già chiusa nel primo tempo con tre reti poi la quarta arriva nel finale. L'Aquila aggancia in classifica l'Ancona a quota 29. Momento felice anche per l'Atletico Ascoli che regola il Vgor Senigallia. Didio e Minicucci per il doppio vantaggio degli ascolani. Serve solo per le statistiche il rigore realizzato da Alonzi. Atletico Ascoli batte Vigor Senigallia 2-1. Pareggio tra Castelfidardo e Giulianova. Giallorossi in vantaggio con Morri raggiunti da Clerici. Altro pari quello tra Recanatese e Maceratese. Sembrava tutto fatto per Recanati con la doppietta di Piefederici in 8 minuti tra il 52esimo e il 60esimo. Ed invece veemente la risposta della Maceratese con Marras e Lucero. Si rilancia anche il San Marino che sgancia un tris sul Sora. Pesoli di testa, Visconti grazie ad un regalo del portiere ospite e Boubacarr in contropiede affossano i laziali. Allo Stadio Calbi di Cattolica, San Marino batte Sora 3-0. Oltre ai due zero a zero già citati, finisce senza reti anche l'incontro tra Unipomezia e Chieti.







