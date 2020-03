Serie D Girone F : Il Cattolica San Marino vince anche in trasferta 0-4 a Fiuggi

Arriva il primo hurrà fuori casa e arriva in formato gigante. Il Cattolica San Marino esagera e rifila un poker all'Atletico Terme Fiuggi. In questo momento la formazione di Cascione ha un ruolino da primatista e l'impressione che emerge è quella di una squadra profondamente cambiata. Due incontri consecutivi senza subire goal, e 6 incassati in totale nel girone di ritorno, numeri che sintetizzano lo straordinario periodo di un Cattolica San Marino, oggi salvo matematicamente con il + 8 sull'Avezzano e play out che non si giocherebbero. C'è di più. I romagnoli rosicchiano un punto proprio al Fiuggi adesso solo a -5 e si avvicinano prepotentemente alla zona salvezza diretta senza calcoli. A Fiuggi arriva un poker che profuma di salvezza, quarta vittoria nelle ultime cinque. Ferraro, nel primo tempo, la doppietta di Gasperoni il primo su punizione e Battistini nella ripresa, sono i marcatori che vanno a referto, ma è tutta la squadra che gira con efficacia e disinvoltura. Cosa succederà domenica prossima è ancora presto per dirlo. Il Cattolica SM, da calendario ospita il Vastogirardi. L'ipotesi più accreditata è che si giochi a porte chiuse, ma con i casi di contagio in continuo aumento non si può escludere il rinvio di tutta la giornata. A Fiuggi, Cattolica SM batte Atletico Terme Fiuggi 4-0