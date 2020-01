SERIE D Serie D Girone F: Il Matelica non va oltre al pareggio a Giulianova e la capolista San Nicolò Notaresco allunga a + 8 2 i goal nella 20° giornata

Ci vuole una giocata di Frulla per sbloccare una partita molto insidiosa per la capolista Notaresco. Il numero 8 parte dalla sua metà campo salta l'avversario poi scarica un destro sul quale la commette Boccanera. Il raddoppio nel finale è un appoggio di testa da pochi passi di Gaetani. A Jesi, San Nicolò Notaresco batte Jesina 2-0. Non va oltre lo 0 -0 il Matelica. A Giulianova finisce in parità e il San Nicolò torna a + 8. Al terzo posto c'è la Recanatese capace di andare a vincere a Montegiorgio. Sblocca Rutjens al tramonto di primo tempo. Il solito Manuel Pera per il raddoppio giallorosso su calcio di rigore. Il goal di Marchionni nel finale vale solo per le statitistiche. A Montegiogiorgio. Recanatese batte Montegiorgio 2-1 . Sale prepotentemente il Campobasso capace di rifilare un poker al Tolentino. La doppietta di Candellori, il goal di Bontà e quello di Zammarchi garantiscono ai molisani di salire al quarto posto in classifica ma con vista sul terzo che dista solo ad uno e anche sul secondo posto, lontano 3 punti. A Campobasso, Campobasso batte Tolentino 4-0. Pollice alto anche per il Pineto. Gli abruzzesi vanno a vincere a Monte San Giusto contro la Sangiustese per 1 a 0 in goal Campione. La squadra di Amaolo è in piena zona play off. Passo falso per la Vastese che cade rovinosamente con l'Atletico Terme Fiuggi. I padroni di casa rifilano un tris alla formazione di Amelia, grazie alla doppietta di D'Andrea, il primo su rigore, il raddoppio nella ripresa. E l'autogoal di Pollace. Atletico Terme Fiuggi batte Vastese 3-0. Il Vastogirardi regola l'Avezzano con il risultato più inglese che c'è . 2 -0 firmato Kyeremateng. Doppietta per lui in 3 minuti tra il 47esttesimo e il 50esimo. Vastogirardi batte Avezzano 2-0. Il Porto Sant'Elpidio strappazza il Chieti a domicilio. 0-5 pokerissimo che lascerà un segno sulla squadra del tecnico ex San Marino Di Meo. Nessuno doppietta in goal cinque marcatori diversi: Cuccu, Fermani, Maio, Ruzzier e Niane. A Chieti, Porto Sant'Elpidio batte Chieti 5-0. E terminiamo con l'unico pareggio con goal quello tra il Cattolica San Marino e L'agnonese. Ospiti in vantaggio con Minicucci. Raggiunti dal bel goal in rovesciata di Gasperoni. A Cattolica, Cattolica San Marino – Olympia Agnonese 1-1.



