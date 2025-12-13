TV LIVE ·
Serie D, Girone F: Il San Marino riceve il Notaresco

16esima giornata con il match clou Ancona – L'Aquila

di Lorenzo Giardi
13 dic 2025

Sedicesima molto interessante per la parte alta della classifica con Ancona – L'Aquila match tra due formazioni che hanno gli stessi punti in classifica, 32 anche se arrivano da momenti diversi. L'Ancona è tornata alla vittoria a San Mauro Pascoli dopo due ko consecutivi, mentre l'Aquila viaggia alla media di tre punti a partita da più di un mese. Scontro diretto a cui sono molto interessate anche l'Ostiamare che comincia a dare cenni di cedimento. I laziali sono sempre in testa ma hanno visto assottigliarsi il vantaggio a causa delle frenate in casa con il Notaresco e la sconfitta di l'Aquila.

La sfida di Termoli misurerà l'effettiva temperatura della squadra del Presidente De Rossi. Il Teramo va a Recanati. Sulla carta una sfida alla portata per avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica. Il San Marino, a fasi alterne, ospita il Notaresco. Gli abruzzesi non vincono dal 2 novembre scorso in casa con il Sora. Tre pareggi e tre sconfitte nei successivi sei match. Chiaro che per il San Marino non sarà una partita facile, ma se i Titani la affrontano come hanno abituato ultimamente in casa potrebbero garantirsi altri punti salvezza

Le altre partite della 16esima di Serie D Girone F: Atletico Ascoli – Sammaurese; Castelfidardo – Fossombrone; Chieti – Vigor Senigallia; Giulianova – Maceratese; Recanatese – Teramo; Unipomezia – Sora. Tutte le partite cominceranno alle 14.30.




