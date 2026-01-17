Serie D Girone F le avversarie dell'Ostiamare tifano San Marino

20esima giornata molto interessante per la parte alta di classifica dove ci sono 4 squadre divise da 7 punti. La capolista Ostiamare ospita il San Marino. I Titani in trasferta non sono stati un problema per nessuno, eccezion fatta, per la Recanatese. Proprio a Recanati il 28 settembre 2025 l'unica vittoria ottenuta fuori casa dai biancoazzurri chiamati ad una vera e propria impresa se vogliono uscire con dei punti dallo stadio Anco Marzio di Ostia . All'andata, partita giocata a Cattolica il 21 settembre passarono i laziali per 1-2 ma il San Marino non meritò di perdere quella sfida. Guarderanno in maniera molto interessata a questa partita le immediate avversarie per la promozione in Serie C dell'Ostiamare. Il Teramo affronta l'insidiosissimo derby abruzzese con il Giulianova, partita decisamente scorbutica per la squadra allenata da Marco Pomante. La terza forza del campionato Ancona ospita al Del Conero una delle squadre più in forma del Girone F che corrisponde al nome di Atletico Ascoli. La partita più semplice sempre ovviamente, stando alla classifica, attende L'Aquila che dopo aver battuto al Calbi il San Marino, ospita il fanalino di cosa Castelfidardo. Le altre della 20esima si giocano tutte domani alle 14.30: Termoli – Recanatese; Fossombrone – Maceratese; Sammaurese – Chieti; Notaresco – Unipomezia; Sora – Vigor Senigallia.







