Serie D Girone F: Match clou Ostiamare – Teramo. Il San Marino ospita il Chieti

Prima contro terza divise da sei punti. L'Ostiamare guarda tutti dall'alto verso il basso con il + 5 sull'Ancona e il + 6 sul Teramo avversario di turno. La squadra di David D'Antoni dopo aver centrato un filotto epocale con 9 vittorie su 9 ha la possibilità di dare un ulteriore spallata alle dirette avversarie e iniziare una vera fuga solitaria.

Dall'altra parte il Teramo, che a sua volta non ha mai perso, ma rispetto ai laziali ha centrato tre pareggi. Esame vero per l'ambizione di entrambe, scontro diretto di cui potrebbe approfittare l'Ancona che ospita il Giulianova. Di scontato non c'è niente ma per i dorici è una partita alla portata.

Il San Marino in serie positiva da tre giornate riceve al Calbi di Cattolica, il Chieti. Gli abruzzesi stanno attraversando un momento negativo, nelle ultime cinque una sola vittoria. Non sarà una partita facile per i ragazzi di Malgrati capaci di uscire indenni dal Fadini di Giulianova, ma che continuano a denotare le solite difficoltà di trovare la via del gol.

Le altre partite del Girone F : Atletico Ascoli – Unipomezia; L'Aquila – Vigor Senigallia con la prima per il nuovo tecnico dell'Aquila Michele Fucili; Notaresco – Sora; Recanatese – Castelfidardo; Sammaurese – Fossombrone; Termoli – Maceratese. Tutte le partite cominciano alle 14.30.







