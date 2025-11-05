SERIE D GIRONE F 2025-2026
Serie D Girone F: Mauro Antonioli riparte dalla Sammaurese
Il tecnico romagnolo deve risollevare la squadra di San Mauro dopo dieci giornate in zona retrocessione
Il tecnico che lo scorso anno aveva firmato per il San Marino Calcio per poi rescindere dopo pochi giorni, è il nuovo allenatore della Sammaurese. L'ex Forlì e Ravenna dovrà risollevare i giallorossi attualmente penultimi in campionato con 4 punti in 10 giornate. Debutto tutt'altro che facile per Mauro Antonioli domenica al Macrelli con il Notaresco terzo in classifica.
