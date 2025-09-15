Serie D Girone F, nella seconda giornata si è segnato tanto

San Marino cade a L'Aquila dopo essere passato in vantaggio con Rizzi. Il pareggio lo realizza Di Renzo, poi sempre nel primo tempo arriva il sorpasso con Tavcar. Il tris definitivo lo realizza Sparacello. A L'Aquila, L'Aquila batte San Marino 3-1.

Pareggio tra Fossombrone e UniPomezia: i laziali sbagliano anche un calcio di rigore, poi subiscono il vantaggio del Fossombrone realizzato dal nuovo entrato Procacci. Il definitivo pari con Nunez che si inventa una conclusione dal limite fissando il risultato sull'1-1.

Altro pareggio quello tra Sora e Chieti. Sono i nero/verdi ad aprire i giochi con l'ex Vicrtor San Marino Enrico Sabba. Pareggio del Sora con il destro sotto l'incrocio dei pali di Vono. Gol pazzesco. De Luca in mischia fa esultare ancora i tifosi del Chieti in trasferta. Colonia di ex Victor San Marino a Chieti, il terzo gol lo realizza Scott Arlotti. Sembrava fatta ed invece da azione d'angolo il Sora trova il gol della speranza con il 2004 Giuseppe Pecchia. Non è finita sempre da palla ferma il definitivo pareggio con il 33enne Marcello Trotta. Sora – Chieti 3-3.

L'altra romagnola in questo girone è la Sammaurese che subisce un poker in casa dalla Recanatese. Lovotti troppo solo porta avanti quelli di Savini. Il raddoppio porta la firma di Ferro. La Sammaurese reagisce e su azione d'angolo arriva la rete di Dell'Osso. Nel finale di frazione Pierfederici ristabilisce le distanze, ma tutto troppo facile per la Recanatese che ad inizio ripresa trova anche il definitivo con D'Angelo. A San Mauro Mare, Recanatese batte Sammaurese 4-1.

Altro pari quello tra Notaresco e Atletico Ascoli. Francesco Maio porta in vantaggio gli ospiti, classico gol dell'ex per il centroavanti in precedenza anche dello United Riccione. Nella ripresa il pareggio con un delizioso tocco è di Andreassi. Notaresco – Atletico Ascoli 1-1.

Ostiamare a punteggio pieno, battuta la Maceratese. In gol Menichelli entrato nella ripresa. Il momentaneo pari della Maceratese con Osorio. In mezza rovesciata ci pensa Spinosa a portare l'Ostiamare in testa in classifica in solitaria.

Il Teramo batte il Castelfidardo con un gol di testa del classe 2007 Damiano Salustri Il Vigor Senigallia trova il gol del vantaggio con Pandolfi in mischia. L'ultimo pallone prima del fischio finale però sorride al Giulianova che con Pesoli ristabilisce la parità.

Altri cinque gol tra i prossimi avversari del San Marino, ossia il Termoli e l'Ancona. Colabella porta avanti i padroni di casa. Raggiunti da Calisto e superati dal rigore realizzato da Kouko. L'ex Forlì Christian Pecci per il tris dell'Ancona. Accorcia le distanze ma non basta un altro ex San Marino Calcio come il difensore Mirco Bigucci. A Termoli, Ancona batte Termoli 3-2







