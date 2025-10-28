SERIE D GIRONE F 2025-2026 Serie D Girone F: Ostiamare a punteggio pieno. Unica squadra in Italia. L'Aquila esonera Pochesci In Serie D Girone F realizzati 26 gol nella nona giornata. L'Ostiamare continua a viaggiare senza sbavature

Nove su nove e 27 punti in classifica, unica squadra in Italia a punteggio pieno dopo 9 turni. L'Ostiamare guidata da David D'Antoni viaggia a ritmo forsennato e trita tutti gli avversari fino ad incontrati. L'ultimo in ordine di tempo il fanalino di coda Castelfidardo che nulla ha potuto contro la forza e l'entusiasmo del club del Presidente Daniele De Rossi. 27 gol totali compresi i tre rifilati al Castelfidardo con Spinosa, Vanni e Baldassi e soli 5 subiti. Molto interessante sarà il match di domenica prossima, scontro diretto con il Teramo terzo in classifica che esattamente come i romani non ha mai perso ma ha collezionato tre pareggi.

La Sammaurese è durata solo un tempo poi nella ripresa Carpani, Sereni e Fall hanno fissato il risultato sul 3-0. Domenica si misureranno le ambizioni effettive di queste due formazioni che in questo campionato non conoscono sconfitta. Potrebbe approfittare dello scontro diretto l'Ancona seconda in classifica opposta al Giulianova. Un Ancona che nel nono turno ha dilagato in trasferta con la Maceratese. 1-5 il risultato. Primo tempo che si è chiuso sull'1-1 poi nella ripresa si sono scatenati i dorici che sono andati in gol altre quattro volte. Reti di Miola e pareggio di Gagliardi nei primi 45, poi doppietta di Rovinelli, Attasi e Zini. A Macerata, Ancona batte Maceratese 5-1. Al quarto posto c'è il Notaresco. Vittoria in trasferta degli abruzzesi sul campo del Fossombrone con il rigore di Arrigoni. Crolla in maniera fragorosa L'Aquila, una delle favorite di questo campionato. A Sora capolinea per Sandro Pochesci, il tecnico dopo il 4-1 subito è stato esonerato e sostituito dall'allenatore classe 1972 ex Fossombrone Michele Fucili. Di Curatolo, Pecchia, Lauria e Trotta i gol che hanno portato al poker del Sora, il gol di Di Renzo nel finale serve solo per le statistiche. Sora – L'Aquila 4-1. Fattore campo praticamente nullo e altra squadra in grande ascesa è certamente l'Atletico Ascoli.

Quarta vittoria consecutiva e questa in trasferta a Chieti fa rumore per il dominio totale contro una formazione comunque attrezzata come il Chieti. Didio, Muro e Forgione firmano il blitz. A Chieti, Atletico Ascoli batte Chieti 3-0. Pareggio di rigore tra Vigor Senigallia e Termoli. Romano per il Termoli, Alonzi per il Vigor entrambi dagli undici metri. Stesso risultato anche tra Giulianova e San Marino con il vantaggio dei padroni di casa con Martiniello, raggiunti da un clamoroso autogol di Morri. Tre passi avanti in classifica anche per l'Unipomezia che batte la Recanatese con il gol pazzesco di Suffer.



