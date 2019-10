Serie D, Girone F: Recanatese e San Nicolò all'unisono, Cattolica SM sempre penultimo

Resta un affare di coppia la vetta del Girone F, divisa, da cinque turni a questa parte, tra Recanatese e San Nicolò. La Recanatese batte 3-1 il Tolentino, passato in vantaggio con Minnozzi e poi ribaltato da Borrelli, Pera e Nodari. Al San Nicolò invece basta il solito Sansovini per passare 1-0 sul campo della Vastese.

Immutati pure i 7 punti di vantaggio sul terzo posto, ora occupato dal solo Pineto. Gli azzurri segnano con Pepe, piegano 1-0 l'Avezzano e staccano il Montegiorgio, che al 93° incassa il rigore di Pomiro e cade in casa con la Sangiustese. Uno 0-1 che fa crollare al 6° posto i marchigiani: li scavalcano il Porto Sant'Elpidio – che con Maio fa 1-0 contro il fanalino di coda Jesina – e il Matelica, che viceversa fa un doppio salto in avanti grazie al 3-0 – con sorpasso – sul Vastogirardi, steso dalla doppietta di Leonetti e da Bordo.

In coda cade di nuovo il Cattolica San Marino, battuto 2-0 in casa dal Fiuggi con reti di Basilico e Macrì. Gli ex Titani sono ancora senza vittorie e restano penultimi a +1 dal fondo e a -4 dai playout. Dai quali escono il Giulianova – vittorioso 1-0 col Chieti grazie a Suriano – e il Campobasso, che fa 2-1 sul campo dell'Agnonese: la decidono Musetti e Cogliati, inutile l'accorcio di Nicolao.