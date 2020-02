SERIE D Serie D Girone F: sono 20 in goal della 25° dove si registra l'aggancio in testa del Matelica sul Notaresco Nelle retrovie il Cattolica Sm allontana una diretta concorrente come la Sangiustese vincendo lo scontro diretto, ma non guadagna sul Porto Sant'Elpidio prima formazione salva

Aggancio in testa del Matelica sul San Nicolò Notaresco e tra 3 settimane è in programma lo scontro diretto. I marchigiani non hanno difficoltà a battere l'ultima della classe, la Jesina con un perentorio 3-0, di Moretti, Croce e Leonetti i goal che completano la rincorsa sul San Nicolò Notaresco caduto a Porto Sant'Elpidio. Nelle ultime 5 giornate gli abruzzesi hanno rallentato con 3 pareggi e 2 sconfitte. Ruzzier e Miccoli assestano un terrificante uno – due già nel primo tempo, il goal di Romano vale solo per le statistiche. Porto Sant'Eplidio batte San Nicolò Notaresco 2-1 e ora le due si trovano a 52 punti. Il campionato ha altre 2 concorrenti che hanno approfittato della paurosa frenata del Notaresco, sono il Campobasso vittorioso a Montegiorgio grazie al goal di Alessandro su rigore e la Recanatese che si è imposta 3-2 sul Chieti in rimonta. Ospiti avanti di 2 con Sarritzu e Sivilla. La Recanatese si rialza subito e rimedia trovando il 2-2 prima del termine di frazione con Palmieri ed Esposito. Lo stesso Esposito, doppietta per lui, firma una vittoria fondamentale. A Recanati, recanatese batte Chieti 3-2 . Pareggio tra Pineto e Tolentino. Capezzani per il vantaggio del Tolentino a cui risponde Alessandro ad un minuto dalla fine per l'1-1 definitivo. Con il risultato all'inglese la Vastese regola l'Avezzano : Dos Santos per l'1-0, Esposito per il raddoppio. Vastese batte Avezzano 2-0 . Fa tre passi avanti anche il Giulianova grazie a Di Paolo. Giulianova batte Atletico Terme Fiuggi 1-0. Lo stesso risultato è servito al Cattolica SM per piegare la Sangiustese con la bella azione impostata da Croci e rifinita da Morga. A Cattolica, Cattolica San Marino batte Sangiustese 1-0



