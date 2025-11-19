SERIE D Serie D Girone F: sono 22 i gol della 12^, l'Ostiamare esagera con la Sammaurese Frena l'Ancona. Riparte L'Aquila, Chieti è una polveriera

34 punti in 12 giornate + 5 sull'Ancona + 6 sul Teramo, l'Ostiamare è in fuga nel campionato di Serie D Girone F con uno score pazzesco fatto di 11 vittorie ed un pareggio. L'ultimo trionfo in ordine di tempo è quello larghissimo sulla Sammaurese battuta con un ampio 7-0 e sette marcatori diversi: Vianni, Felici, Giordani, Greco, Gueye, Spinosa e Orfano.

Prestazione solida e concreta dell'Aquila con il Fossombrone, e tre punti messi in cassaforte già nel primo tempo con i gol di Corigliano, Sparacello e Di Renzo che hanno reso la ripresa una semplice formalità. L'Aquila batte Fossombrone 3-0. Bella vittoria in trasferta del Teramo sul campo del Notaresco. Un gol per tempo di Botrini e Sereni garantiscono al Teramo di rimanere attaccato al treno promozione. La Recanatese batte il Chieti 2-0 con la doppietta di D'Angelo. Una sconfitta che manda in piena crisi il Chieti alla quarta sconfitta consecutiva e duramente contestato dai propri tifosi. Uomo copertina di giornata è senza dubbio Vincenzo Della Pietra. La sua tripletta consente all'Unipomezia di espugnare il campo del Castelfidardo. Padroni di casa avanti 2-0 con Palestini e Abagnale. Poi si scatena Dalla Pietra e l'Unipomezia strappa tre punti che valgono il momentaneo ottavo posto in classifica. Castelfidardo - Unipomezia 2-3.

Vittoria al fotofinish per il San Marino sulla Maceratese. Al vantaggio biancoazzurro di Shiba risponde Ciattaglia. Moriano nel recupero per il 2-1 del San Marino sulla Maceratese . Terminano 0-0, Ancona – Vigor Senigallia; Atletico Ascoli – Giulianova e Termoli – Sora.

