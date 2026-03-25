Serie D Girone F :Teramo – Ostiamare 2-2

Apertissimo il campionato di Serie D Girone F dopo il pareggio per 2-2 nel recupero della sfida tra Teramo e Ostiamare interrotta alla fine del primo tempo per l'infortunio al direttore di gara. La ripresa sembrava sorridere ai laziali dell'Ostiamare ripartiti dal vantaggio di Spinosa e gratificati dal raddoppio di Giordani. Sembrava fatta per il ritorno dell'Ostiamare in testa alla classifica ed invece grande reazione del Teramo che dimezza con Sereni all'84esimo e due minuti dopo la pareggia con Njambe. Allo Stadio Bonolis di Teramo, Teramo – Ostiamare 2-2 La classifica : Ancona 65; Ostiamare 64; Teramo 62









