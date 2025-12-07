Serie D Girone F : Teramo – San Marino 4-1

Alla vigilia era già descritta come una sfida proibitiva per il San Marino al Gaetano Bonolis di Teramo con un Teramo in piena rincorsa sull'Ostiamare. Biancorossi che imprimono subito un buon ritmo sul cross dalla sinistra colpo di testa che impegna Meli, sulla respinta Salustri mette alto da pochi metri. Poco dopo controllo di Sereni, alla Cassano, la sua magia al servizio di Carpani che non trova l'equilibrio per centrare lo specchio della porta. Il Teramo attacca il San Marino segna, Visconti con una conclusione colpisce il palo, sul proseguo arriva Pesoli la cui conclusione, deviata da un difensore, risulta vincente.

Il San Marino, a sorpresa, trova il vantaggio. Gioia che dura 60 secondi. Salustri la mette sul secondo palo dove trova Pietrantonio pronto all'appuntamento e di testa batte Meli. Insiste il Teramo, Pavone dalla distanza, conclusione respinta da un difensore. Il San Marino in maglia gialla adesso soffre, Teramo in pressione, Persano in girata colpisce la traversa. Il sorpasso arriva con il solito Pietrantonio che a sinistra fa quello che vuole, cross per la straordinaria girati di Carpani. Gran gol il suo quinto stagionale e che vale il 2-1. Risposta biancoazzurra con la punizione di Gullinatti respinta, poi Ale alza troppo la mira.

Sfonda sempre sulla sinistra del San Marino il Teramo. Sereni serve Carpani che sbaglia un rigore in movimento. Ripresa. Punizione di Pietrantonio, tra i migliori, e palo pieno. Secondo legno per il Teramo. Il tris è da manuale del calcio. Pavone cambia gioco con un lancio di 50 metri, raccoglie Sereni, sfera con i giri giusti per Pietrantonio, velo di Carpani, e fendente di sinistro di Pavone e tris da applausi. Il poker su rigore. Spinta di Ale che l'arbitro giudica da rosso. Espulso il capitano in maniera a dir poco severa e rigore trasformato da Fall. Allo stadio Bonolis di Teramo, Teramo batte San Marino 4-1













