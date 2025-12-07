SERIE D GIRONE F 2025-2026 Serie D Girone F : Teramo – San Marino 4-1 Tutto secondo pronostico, il Teramo dilaga in casa con il San Marino

Serie D Girone F : Teramo – San Marino 4-1.

Sono i Titani a portarsi in vantaggio al 17esttesimo con un tiro di Visconti che termina sul palo, sulla respinta Pesoli il più lesto di tutti, la sua conclusione deviata nella propria porta da un difensore del Teramo Gioia che dura poco più di un minuto con il Teramo che la pareggia con l'offensiva alla destra di Salustri che arriva al cross per l’altro quinto, Pietrantonio che colpisce di testa e riporta la partita in parità. Alla mezz'ora il sorpasso con un gran gol di Carpani. Il quarto gol su rigore realizzato da Fall. Il San Marino ha chiuso in 10 espulso Ale.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: