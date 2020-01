SERIE D Serie D Girone F: terzo pareggio consecutivo per il Cattolica SM ottenuto contro la Recanatese Ferraro porta in vantaggio i romagnoli. Per la Recanatese il pareggio è di Titoni che approfitta di una grande ingenuità della difesa di Cascione

Sulla carta sembrava una trasferta proibitiva ed invece la squadra di Cascione torna a casa con un punto prezioso da Recanati. Primo tempo senza sussulti, annullato un goal a Manuel Pera per fuorigioco, poi prima dell'intervallo il bomber ex Rimini si infortuna e viene sostituito. Nella ripresa Palmieri a botta sicura, straordinario il riflesso di Piai che salva la sua porta. Il Cattolica SM la sblocca al 72esimo con una mischia in area di rigore originata da un calcio d'angolo e risolta dal difensore Ferraro. Il pareggio della Recanatese è un regalo della difesa romagnola: sul lungo lancio il tocco maldestro di un difensore favorisce Titone che con Piai fuori dai pali non può sbagliare. Nel recupero Notariale rischia tantissimo per questo intervento. L'arbitro non solo non concede il rigore alla Recanatese ma estrae il secondo giallo ed espelle per simulazione l'attaccante Gabriele Ielo.



