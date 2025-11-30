SERIE D GIRONE F 2025-2026 Serie D Girone F: Tris del San Marino sul Sora Tre gol nel primo tempo per la squadra di Malgrati che si rilancia in classifica

Il San Marino orfano di Mattia Gasperoni, l'attaccante salterà anche la prossima partita, presenta davanti Sambou Boubacarr, il 25enne ex Rimini sarà uno dei migliori in campo nella gara con il Sora. È proprio da una sua iniziativa che nasce il vantaggio del San Marino al minuto 16. Boubacarr per Useini, Mutavcic la mette in angolo. Dal corner svetta Pesoli ed il primo gol con la maglia del San Marino per il classe 2006. Sotto di un gol il Sora mostra tutti i propri limiti, non c'è reazione, anzi arriva l'erroraccio del portiere Mutavcic e per Visconti è un gioco da ragazzi portare il San Marino sul 2-0. Laziali in stato di shock non c'è reazione. La squadra troppo sfilacciata e aperta viene infilata per la terza volta in contropiede da Boubacarr, l'ex Rimini bagna con il gol il debutto in maglia biancoazzurra anche se il San Marino spesso veste giallo. Ci sarebbe anche il poker con lo stesso Boubacar ma sarebbe stato troppo in un primo tempo desolante per i cinquanta che dal Lazio sono saliti a Cattolica per sostenere il Sora. Nella ripresa il San Marino gestisce senza particolari problemi e strappa tre punti che consentono ai Titani di arrampicarsi fino alla decima posizione. Allo Stadio Calbi di Cattolica, San Marino batte Sora 3-0.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: